Москва, , 09:41 — REGNUM За первые четыре месяца 2020 года главным рынком сбыта китайских машин в РФ стала Москва. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

В столице за первые четыре месяца текущего года в столице было реализовано 1266 автомобилей китайских марок — на 12,4% больше, чем год назад.

На втором месте по количеству проданных китайских машин находится Подмосковье. За отчётный период в Московской области продажи «китайцев» составили 1063 экземпляра. Таким образом продажи данных машин в регионе выросли на 10%.

На третьем месте данного рейтинга разместился Санкт-Петербург. Здесь было продано 737 экземпляров авто китайских производителей (+6,3%).

Всего за январь-апрель 2020 года российские автолюбители приобрели 11 759 машин китайских брендов, что на 51% больше, чем год назад.

Напомним, в апреле нынешнего года продажи китайских авто с пробегом в России составили 3629 единиц, «просев» на 47% по сравнению с апрелем прошлого года.

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