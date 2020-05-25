Нур-Султан, , 09:25 — REGNUM Средняя цена новой легковой машины в Казахстане составила 9,9 млн тенге (около 1 554 300 рублей) — это на 11,7% выше средней стоимости легковушек год назад. Об этом сообщает Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

За период с января по апрель 2020 года на авторынке Казахстана было реализовано 18 368 новых легковых и легких коммерческих машин на сумму 169,3 млрд тенге.

Средняя цена на автомобили казахстанской сборки оказалась ниже стоимости импортируемых машин. Так, цена на модели, выпускаемые в Казахстане, составляет в среднем 7,6 млн тенге (1 305 380 рублей), а на импортные — 12,4 млн тенге (2 129 830 рублей).

Напомним, за январь-март 2020 года на казахстанском авторынке было продано 15,5 тыс. единиц новых легковых авто — на 23% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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