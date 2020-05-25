Чебоксары, 25 мая 2020, 09:10 — REGNUM Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 100-летию образования Чувашской автономной области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чувашского национального банка.
Монета выпущена тиражом 3 тыс. штук. Номинал составляет 3 рубля, на ней указан товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
Управляющий национальным банком по Чувашии Александр Логвинов отмечает, что «изображения на ней отражают взаимосвязь прошлого и настоящего — национальной культуры и современности, природы и городской среды».
В банке напоминают, что ранее трижды выпускались серебряные монеты, посвящённые Чувашии: «Введенский собор», «Спорт: Кубок мира по спортивной ходьбе 2008 г.», а также в честь 550-летия образования Чебоксар.
Как сообщало ИА REGNUM, юбилейная серебряная монета в честь 550-летия Чебоксар вышла в 2019 года, вес составил 31,1 граммов. Тираж монеты — 3 тыс. штук.
Напомним, в 2020 году отмечается 100-летие со дня образования Чувашской автономной области. Ранее сообщалось, что в 2020 году также будут выпущены монеты в честь 100-летия образования Марий Эл, Карелии, Татарии и 250-летия вхождения Ингушетии в состав России.
Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии покажут монеты от времён монголо-татарского ига до юбилейных