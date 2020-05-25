Москва, , 09:07 — REGNUM Зарегистрированный в России как индивидуальный предприниматель французский актер Жерар Депардье признан пострадавшим от пандемии коронавируса и может получить государственную поддержку. Об этом сообщил юрист актера Юрий Мосман.

«Депардье, как индивидуальный предприниматель — деятель искусства и культуры, попал в перечень ИП на получение господдержки пострадавшему от пандемии бизнесу», — цитирует Мосмана ТАСС.

По его словам, все ИП, кто имеет такую же сферу деятельности, имеют право подать на заявление о государственной поддержке. Из доступных мер — налоговая отсрочка, однако актер этого делать не будет, поскольку все платежи он сделал заранее, уточнил юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, российский паспорт известный французский актёр Жерар Депардье получил в 2013 году, при этом сохранив французское гражданство. Документ ему вручил лично президент РФ Владимир Путин. Решение о предоставлении актёру гражданства было принято в связи с его «весомым вкладом в российскую культуру и кинематограф».

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