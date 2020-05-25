Кемерово, , 09:03 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделило Кемеровской области более 9 млрд рублей. Средства пойдут на компенсацию снижения доходов регионального бюджета из-за коронавируса, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

«Эта поддержка очень важна для региона: она поможет продолжить финансирование всех запланированных программ развития, сохранить предприятия, бизнес, рабочие места, — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — Для Кузбасса ситуация с коронавирусом совпала ещё и со снижением мировых цен на уголь. В правительстве России есть понимание, что ситуация у нас серьёзная, нужна поддержка».

Кемеровская область получит вторую по размеру дотацию среди 56 регионов и больше, чем все остальные регионы Сибири, вместе взятые.