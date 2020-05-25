Ташкент, , 08:52 — REGNUM По итогам января-апреля 2020 года в Узбекистане произвели 365,8 тыс. тонн бензина, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

За отчетный период в республике произвели 363,4 тыс. тонн дизельного топлива, что на 6,4% больше, чем в январе-апреле 2019 года. Добыча нефти в стране осталась на прежнем уровне — 232,6 тыс. тонн.

Добыча природного газа в Узбекистане уменьшилась на 15,88%, до 17,25 млрд куб. метров. Производство газового конденсата сократилось на 6,36%, до 506,9 тыс. тонн.

Напомним, в конце апреля стоимость импортного бензина марки АИ-92 в Узбекистане снизилась на 8,3%, до 5500 сумов ($0,54).

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