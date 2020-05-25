Москва, , 08:52 — REGNUM В апреле 2020 года среди самых продаваемых новых машин японских брендов в России лидировала Toyota RAV4. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за месяц в РФ было куплено 1125 кроссоверов Toyota RAV4 — на 51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте среди самых популярных в России «японцев» разместился седан Toyota Camry. В апреле его продажи составили 939 единиц, что на 68% меньше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает модель Mazda CX-5 с результатом 902 автомобиля (-44%).

Кроме того, в первую пятёрку самых продаваемых в России японских моделей вошли Nissan Qashqai (762 ед.; — 61%) и Mitsubishi Outlander (724 ед.; — 64%).

Напомним, в апреле 2020 года в Японии было реализовано 10 119 единиц автомобиля Toyota Yaris. Таким образом, эта модель стала самым продаваемым авто в этой стране.

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