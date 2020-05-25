Якутск, , 08:49 — REGNUM Минфин Якутии разместил 20 мая на Московской бирже облигации госзайма республики на 5,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Деньги уже поступили на счёт госбюджета Якутии.

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«Зафиксирован высокий спрос на облигации республики, который превысил предложение в девять раз и составил 49,1 млрд рублей», — сказал министр финансов Якутии Валерий Жондоров.

Срок обращения облигаций — семь лет, ставка первого купона в результате сбора заявок установлена на уровне 6,49% годовых. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона. Номинальная стоимость облигаций — 1000 рублей.

От инвесторов получена 51 заявка, в том числе — от физических лиц. Основными инвесторами в облигации Якутии стали крупные российские банки, инвестиционные компании, управляющие компании негосударственных пенсионных фондов.

«Включение облигаций в Ломбардный список Банка России ожидается в течение ближайшего месяца», — добавили в правительстве Якутии.

Республика имеет кредитные рейтинги от рейтинговых агентств: международный рейтинг Fitch Ratings на уровне «ВВВ-», национальный рейтинг от АО «Эксперт РА» «ruАА-». Такие же кредитные рейтинги присвоены всем выпускам облигаций Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов РФ на аукционах 20 мая разместило три выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму около 170 млрд рублей.