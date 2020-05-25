Лондон, , 08:32 — REGNUM Лидером продаж автомобильного рынка Великобритании в апреле стала местная марка Vauxhall. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

За отчётный период в стране было приобретено 479 единиц нового автомобиля бренда Vauxhall, что на 95,5% меньше результата прошлого года.

На втором месте по продажам машины компании Jaguar. Их британским дилерам в апреле удалось реализовать в количестве 396 единиц — на 84,8% меньше, чем было продано годом ранее. Тройку лидеров замыкает марка Ford. Машины этой компании приобрели 306 человек, что на 98,3% меньше прошлогоднего уровня продаж.

Четвёртое и пятое места в рейтинге соответственно занимают Mercedes-Benz (256 ед., — 97,8%) и BMW (211 ед., — 98,1%).

Напомним, по данным SMMT, в апреле 2020 года в Британии была продана 4321 новая машина. Это на 97,3% меньше, чем в апреле прошлого года.

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