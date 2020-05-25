Москва, , 08:29 — REGNUM Ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России. Таковы результаты исследования, проведённого онлайн-сервисом поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

Отмечается, что работодатели 58% респондентов снизили их заработную плату в период карантина. У 39% опрошенных заработок остался прежним, а у 3% — увеличился. При этом 66% отметили, что им урезали премиальную часть.

Опрос проводился в мае, в нём приняли участие более 2300 работников старше 18 лет, уточняет РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года повседневные расходы жителей России сократились на 16,6% по сравнению с мартом. Такие данные привёл исследовательский холдинг «Ромир».

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