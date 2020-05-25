Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 22 мая завершились снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 1,96%, до $35.33, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На азиатской сессии цена снижалась до $33,54 на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Ситуация вокруг Гонконга способствовала укреплению курса иены и снижению цен на нефть. Участники рынка опасаются введения новых санкций США против Китая.

Согласно статистике, которую опубликовала компания Baker Hughes, за неделю до 22 мая количество нефтяных установок сократилось на 21, до 237 штук.

Рынки сейчас закладывают в цены слишком много оптимизма по восстановлению экономик и резкому повышению спроса на нефть. Покупатели не смогли пройти сопротивление в районе $37.

Если сегодня, 25 мая, сохранится повышательное движение, которое началось от $33,54, то в рамках коррекции можно ожидать роста до $36,35.

Рост будет сдержанным, если Штаты не смягчат риторику в отношении Китая по санкциям.

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