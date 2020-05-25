Владивосток, , 08:07 — REGNUM В Приморье по нацпроекту «Здравоохранение» запланирована на 2020 год масштабная реконструкция детских поликлиник, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«В 2020 году для реализации мероприятий по улучшению внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений в 24 учреждениях в краевом бюджете предусмотрено 166,8 млн рублей», — сообщила зампредседателя правительства Приморья — министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Кроме того, для детских поликлиник закупят 147 единиц оборудования.

На данный момент идёт ремонт в детских поликлиниках в Арсеньеве, в Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке.

«В детских поликлиниках Приморья появятся крытые колясочные, игровые комнаты, открытые регистратуры с инфоматом, электронные табло с расписанием приема врачей и многое другое», — добавили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ташкенте открыли Национальный детский медицинский центр, который позволит проводить раннюю диагностику онкологических заболеваний.