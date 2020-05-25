Владивосток, , 07:21 — REGNUM По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Приморском крае планируется обустроить 56 объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Ремонтные работы начались на автотрассе Артем-Находка, в районе Горностая. Укладываем асфальт по дороге к Тавричанке, приступили к подготовке дорожного полотна на Угольной. В ближайшие дни полностью завершим ремонт дороги к аэропорту — подрядчик наносит разметку и устанавливает знаки», — сказали в пресс-службе.

По планам выполнят ремонт и внутриквартальных дорог во Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах. Здесь не только ремонтируют проезжую часть и тротуары, но и прокладывают ливневую канализацию, строят подпорные стенки.

Как сообщало ИА REGNUM, 200 участков дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать в Нижегородской области в 2020 году.