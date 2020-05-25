Москва, , 07:01 — REGNUM Казённое предприятие Москвы «Управление гражданского строительства» 9 июня 2020 года выберет подрядчика для строительства жилых домов на улице Салтыковская в Косино-Ухтомском районе. Начальная цена контракта превышает 10,1 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тендер проводится с целью реализации адресной инвестиционной программы Москвы. Начальная цена договора — 10 198 423 861 рубль.

Земельные участки, предназначенные под застройку, переданы управлению в безвозмездное пользование департаментом городского имущества Москвы. Их площадь — 85 529 кв. м. Наделы переданы с 9 октября 2019 года на 11 месяцев 28 дней для целей уставной деятельности. Завершить строительство должны не позднее 760 календарных дней с даты заключения договора. Сдача в эксплуатацию домов планируется не позднее 2025 года.

В рамках реализации проекта планируется построить жилые дома с первым монолитным нежилым этажом и панельными типовыми этажами. Реализовать строительство 11 корпусов планируют в несколько этапов, первый из которых включает четыре корпуса разной этажности. Корпус №1 рассчитан на 13 635,30 кв. м, из которых площадь квартир — 8 773,6 кв. м. Несколько корпусов будут иметь по 24 этажа.