Салехард, , 06:56 — REGNUM Регионы «тюменской матрёшки» тратят более всех в стране на культуру, здравоохранение, спорт и социальную защищённость жителей. Эксперты РИА «Новости» составили рейтинг регионов по социальной ориентированности бюджетов.

Три уральских региона вошли в первую десятку субъектов федерации с самыми высокими социальными расходами консолидированного бюджета на одного жителя в 2019 году. Это Ямало-Ненецкий автономный округ с расходами 80,2 тыс. рублей на человека, Ханты-Мансийский автономный округ — с 80 тыс. рублей и Тюменская область — с 79,7. Регионы «тюменской матрёшки» уступили в социальной ответственности лишь Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербургу.

На 12 месте в стране по социальными расходами консолидированного бюджета на одного жителя в 2019 году оказалась Свердловская область. Там казённые траты на «социалку» составили 58,12 на одного жителя региона. Челябинская область с социальными расходами 49,7 тыс. на человека оказалась на 27-м месте.

В аутсайдерах по Уральскому федеральному округу в социальной ориентированности бюджета оказалась Курганская область с расходами 44,1 тыс. рублей на человека. Однако в целом по России Зауралье в данном аспекте занимает 50-е среди 85-ти регионов страны.