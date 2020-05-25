Кызыл, , 06:15 — REGNUM ёКонтракт на поставку в Туву 13 аппаратов ИВЛ «Авента-М» был заключён в начале мая, до пожаров в клиниках Москвы и Сакнт-Петербурга. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, комментируя ранее появившуюся в СМИ информацию о закупке.

«Учитывая, что концерн «Радиоэлектронные технологии» является единственным производителем отечественных аппаратов ИВЛ, очередь на поставки критически важного медицинского оборудования в условиях эпидемии коронавируса, как известно, большая», — отметили в правительстве.

К настоящему моменту в республике фиксируются пороговые значения выявления коронавируса, в результате чего возникла необходимость развертывания дополнительных коек и оснащение его оборудованием. По словам министра здравоохранения Тувы Артыша Сата, аппараты будут использоваться по согласованию с Росздравнадзором и после снятия запрета на них.

Однако если выяснится, что именно техническое несовершенство аппаратов «Авента-М» стало причиной пожаров, то минздрав инициирует расторжение контракта и возврат средств.

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