Москва, , 05:58 — REGNUM В Министерстве финансов России предложили упростить розничную продажу ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней. Об этом информирует газета «Ведомости», ссылаясь на письма Министерства для Госдумы РФ и Росфинмониторинга.

Так, предлагается в шесть раз повысить сумму розничных покупок при помощи банковских карт, для которых требуется идентификация личности покупателя.

В настоящий момент, при приобретении ювелирных изделий дороже 100 тыс. рублей с помощью банковской карты, покупатель обязан сообщить продавцу личную информацию — гражданство, паспортные данные, ИНН и др. При оплате наличными средствами такая норма действует покупке более чем на 40 тыс. руб.

Минфин предложил увеличить сумму при расчете картой до 600 тыс. руб., так как вся информация о покупателе у банков и так имеется.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавируса обрушила продажи ювелирных изделий в стране на 50−70%, производство украшений упало на 30−50%.