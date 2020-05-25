Оттава, , 05:47 — REGNUM Совещание с главами шести крупных банков Канады провел премьер-министр страны Джастин Трюдо. Предметом разговора были вопросы о состоянии экономики и меры поддержки в сдерживании эпидемии COVID-19, сообщает Globe and Mail.

Прошедшая встреча была первым общением канадского лидера с руководителями банков со времени начала распространения новой коронавирусной инфекции. Участники обсудили проблемы, с которыми сталкиваются клиенты банков в условиях эпидемии, а также некоторые корректировки мер помощи гражданам страны в условиях COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трюдо объявил о проработке мер поддержки авиакомпаний, значительно пострадавших от катастрофического сокращения числа полетов на фоне эпидемии коронавируса.

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