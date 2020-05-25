Хабаровск, , 05:42 — REGNUM В Хабаровском крае китайские предприниматели по решению суда лишились сельскохозяйственного предприятия, владеющего брендом «Хорская бурёнка». Суд аннулировал сделку по продаже предприятия китайским бизнесменам, выявив массу нарушений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по Хабаровскому краю.

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Проверка, проведенная сотрудниками УФАС в Хабаровском крае, установила, что ранее АО «Хорское» было незаконно продано китайским бизнесменам, которые уничтожили поголовье скота, а сами занялись выращиванием сои на землях, предназначенных для пастбищ.

УФАС в суде доказало, что деятельность китайских бизнесменов на территории АО «Хорское» идёт вразрез со стратегическими интересами Российской Федерации.

«Недопущение незаконной продажи государственного имущества сельскохозяйственного направления, имеющего, в том числе, стратегическое значение для безопасности Российской Федерации, независимо от того, является ли оно федеральным или краевым — одна из наших приоритетных задач. Решение Арбитражного суда направлено на устранение допущенных нарушений при проведении аукциона, а также создаёт возможность для возврата стратегического имущества в краевую казну», — прокомментировала решение суда руководитель УФАС по Хабаровскому краю Елена Клостер.

При подготовке судебного иска представители УФАС выявили признаки нарушения законодательства о защите конкуренции в ходе торгов за акции АО «Хорская бурёнка». Антимонопольщики уверены, что участники торгов сговорились, в результате чего стратегическое имущество оказалось в руках иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи гектаров неиспользуемых сельхозземель обнаружили в Хабаровском крае.