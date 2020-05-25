Сува, , 04:49 — REGNUM Масштабные сокращения в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции прошли в авикомпании Fiji Airways, являющейся национальным перевозчиков Фиджи, сообщает Xinhua.

Письмо об увольнении получили 775 сотрудников авиакомпании. Сообщается, что после того, как пройдут последствия пандемии COVID-19, служащие компании смогут подать заявку о приеме на работу.

Авиаперевозчик уже приостановил выполнение международных рейсов сроком до июня. Компания продолжит снижать регулярность рейсов и дальше, пока спрос на поездки катастрофически упал.