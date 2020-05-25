Токио, , 04:12 — REGNUM Правительство Японии намерено принять дополнительный бюджет размером в 100 трлн иен ($929 млрд), сообщает газета Nikkei.

Сообщается, что около половины этой суммы пойдет на поддержку бизнеса, пострадавшего в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Также часть средств направят на поддержку медицинских учреждений и университетов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии намерено с 25 мая отменить режим чрезвычайной ситуации по всей стране, введенный из-за вспышки коронавирусной инфекции. В настоящее время режим ЧС действует в пяти префектурах.

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