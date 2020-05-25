Москва, 25 мая 2020, 03:50 — REGNUM Арбитраж Москвы отложил на 18 июня 2020 года рассмотрение иска Минпромторга России к ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». Сумма спора превышает 270 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Спор между сторонами длится порядка полугода, так как заседания неоднократно откладывались. Третьими лицами в дело привлекли Росимущество и АО «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ». Сумма иска — 270 159 999 рублей 96 копеек, но подробности дела неизвестны. Слушания пройдут в закрытом режиме.
Напомним, дело рассматривается с декабря 2019 года.
Ответчик работает с ноября 2006 года, объединяя под своим управлением крупные авиастроительные предприятия России. В целом в ПАО работают порядка 100 тыс. человек.
Министерство и ОАК связывают как минимум девять госконтрактов на сумму свыше 19,6 млрд рублей, в том числе, связанных с созданием широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта.