Москва, , 03:50 — REGNUM Арбитраж Москвы отложил на 18 июня 2020 года рассмотрение иска Минпромторга России к ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». Сумма спора превышает 270 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спор между сторонами длится порядка полугода, так как заседания неоднократно откладывались. Третьими лицами в дело привлекли Росимущество и АО «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ». Сумма иска — 270 159 999 рублей 96 копеек, но подробности дела неизвестны. Слушания пройдут в закрытом режиме.

«Судом доведено до сведения лиц, участвующих в деле, что от Минпромторг России для приобщения к материалам дела поступили документы, имеющие гриф «Совершенно секретно», — отмечается в определении, которым были закрыты заседания от публики.

Напомним, дело рассматривается с декабря 2019 года.

Ответчик работает с ноября 2006 года, объединяя под своим управлением крупные авиастроительные предприятия России. В целом в ПАО работают порядка 100 тыс. человек.

Министерство и ОАК связывают как минимум девять госконтрактов на сумму свыше 19,6 млрд рублей, в том числе, связанных с созданием широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта.