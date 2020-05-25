Санкт-Петербург, , 03:24 — REGNUM От ПАО «Банк Санкт-Петербург» в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил многомиллионный иск к производителям молока — ООО «Органик-Петрогруп» и АО Племенной завод «Красноармейский». Иск принят к производству и его начнут рассматривать 14 июля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Претензии на сумму 30 448 406,83 рубля поступили 14 мая 2020 года. В деле речь идёт «о взыскании задолженности, об обращении взыскания на заложенное имущество», но подробности пока неизвестны.

Племенной завод работает в Ленинградской области с декабря 1996 года. Основный вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Уставный капитал — 110 тыс. рублей, средняя численность работников — более 30 человек. Директор компании — Василий Плешков.

Второй ответчик — ООО «Органик-Петрогруп» управляется Алексеем Плешковым. Компания также работает в сфере производства молока с 2010 года, но «прописана» в Санкт-Петербурге. Владелец — Денис Щебетов.