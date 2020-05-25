Сургут, Югра, , 01:06 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) бронируются банкетные залы на последние звонки и выпускные для школьников, несмотря на действующие ограничения в регионе из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «СИА-Пресс».

Журналист издания под видом родителя позвонил в несколько точек общепита Сургута. В известном местном ресторане ему заявили, что банкетный зал работает. Для утверждения меню и даты администратор заведения предложил личную встречу.

В целом большинство кафе и ресторанов просили «представителя родительского комитета» дождаться 1 июня.

«Сейчас мы ведём бронирование, есть уже занятые даты в июне», — пояснили в одном из кафе Сургута.

Напомним, власти Югры ранее заявляли, что последние звонки в регионе пройдут онлайн. В ХМАО до 31 мая действует режим самоизоляции граждан. Кроме того, глава региона Наталья Комарова 20 мая на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заявила, что Югра не готова к снятию ограничений даже на первом этапе. Точки общепита, по требованиям Роспотребнадзора, открываются на третьем, заключительном этапе выхода из санитарно-эпидемиологических мероприятий по коронавирусной инфекции.

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