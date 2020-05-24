Рига, , 16:23 — REGNUM Представители минэкономики Латвии считают, что уровень безработицы в стране в 2020 году вырастет до 11%. Об этом пишет 24 мая портал Diena.lv.

По данным министерства, число рабочих мест в стране сократилось в первом квартале на 11 000 человек, а число активно ищущих работу выросло на 14 300, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2019 г.

Эксперты отмечают, что в данный момент 72 200 человек находятся в «активном поиске работы», это самый высокий показатель с 2018 года. Уровень безработицы в стране тоже вернулся на уровень 2018 г. и составляет сейчас 7,4%.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.