Лондон, , 15:45 — REGNUM С конвейера завода британской автокомпании Land Rover сошёл первый Range Rover, который был собран в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Созданный на заводе в городке Мидлендсе (Британия) после введения мер социального дистанцирования Range Rover имеет левостороннее управление.

Чтобы сделать производственный процесс безопасным для сотрудников заводов британской компании, руководство марки внедрило ряд мер по дистанцированию, гигиене и мониторингу здоровья своих работников. По словам представителей автопредприятия, им пришлось разработать большой комплекс мер для защиты сотрудников от коронавируса.

Сейчас на предприятии введена проверка температуры рабочих тепловизионными камерами. Кроме того, между сотрудниками предприятия установлена минимально допустимая дистанция интервалом два метра. Там, где такая дистанция невозможна, предоставляются средства индивидуальной защиты.

«То, как первый Range Rover сошел с нашей линии сегодня, является определяющим моментом для Jaguar Land Rover, для всех нас, кто работает на компанию и многих предприятий в нашей цепочке поставок», — заявил исполнительный директор Jaguar Land Rover по производству Грант Макферсон.

Напомним, в 2019/20 фискальном году дилеры Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations в России реализовали 200 моделей ограниченной серии. Это на 42% больше, чем в предыдущем периоде.

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