Париж, , 15:39 — REGNUM Компания Ikea открывает 34 магазина во Франции после десяти недель вынужденных каникул, передает BFM TV.

Руководство Ikea во Франции объявило об открытии магазинов 25 мая 2020 года в Twitter, отметив, что компания приняла «все меры, чтобы гарантировать здоровье и безопасность» покупателей.

При этом, учитывая эпидемиологическую ситуацию, игровые площадки для детей и рестораны останутся закрыты.

Известно, что ношение маски станет обязательным во всех магазинах Ikea, в том числе для детей старше 11 лет. Установки для дезинфекции рук можно будет найти в магазине.

Количество покупателей, одновременно присутствующих в магазине, будет ограничено благодаря системе подсчета посетителей, осуществляемой в режиме реального времени, что может привести к очередям на входах в магазины в случае скопления людей.

Ikea напоминает, что те, кто хочет избежать посещения магазинов, могут воспользоваться услугой «нажми и возьми», стоимость которой составляет 5 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции опубликовали график, по которому государство должно постепенно вернуться к нормальной жизни.

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