Казань, , 14:48 — REGNUM Татария, в соответствии с распоряжением правительства России, получит рекордный объём средств среди регионов Приволжского федерального округа, которая выделена на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Распоряжение опубликовано на портале правительства РФ.

Так, республике предусмотрена субсидия в размере 13,643 млрд рублей, средства в размере 8,075 млрд рублей должны поступить в Башкирию. Также более 1 млрд рублей получат Пермский край, Удмуртия, Ульяновская, Саратовская, Оренбургская и Кировская области.

Как сообщало ИА REGNUM, всего правительство приняло решение о выделении субсидий в отношении 56 регионов России, общая сумма выделенных средств составит 100 млрд рублей в текущем году. Объём средств поддержки определен в зависимости от первоочередных расходов региональных бюджетов.

Единственный регион Поволжья, которому не предусмотрено выделение средств в рамках данного распоряжения — Марий Эл.

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