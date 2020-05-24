Калининград, , 16:16 — REGNUM Дотацию в размере порядка 444 миллионов рублей получит Калининградская область из резервного фонда правительства РФ. Соответствующее распоряжение, которое подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, опубликовано 24 мая на сайте правительства России.

Согласно подписанному документу, регионам России будут выделены дотации в общей сумме сто млрд рублей, которые компенсируют снижение доходов бюджетов. Эти средства выделены по поручению президента России и будут направлены в 56 регионов, в которых налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая текущего года оказались ниже поступлений за два прошлых года. А размеры этих дотаций будут рассчитываться исходя из первоочередных расходов бюджетов этих субъектов РФ.

Так, Калининградская область получит 444 100 000 тысяч рублей.

Отмечается, что дотации помогут сбалансировать консолидированные бюджеты регионов в условиях ограничений, которые связаны с пандемией коронавируса.

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