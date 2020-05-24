Сеул, , 14:18 — REGNUM Власти Южной Кореи инвестируют 100 млрд вон (~$80,6 млн) в 1500 перспективных стартапов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса и Korea Venture Investment Corporation.

По их словам, заявки на участие в инвестиционном проекте будут приниматься с 26 мая по 3 июня. В программе участвуют стартапы, которые в течение трех лет с момента запуска не смогли привлечь инвестиций.

Отмечается, что правительство Южной Кореи также намерено предоставить 40 трлн вон (~$32,2 млрд) в поддержку авиа— и судоходным компаниям.

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