Белокуриха, Алтайский край, , 13:57 — REGNUM Алтайский город-курорт Белокуриха после введения жёстких карантинных мероприятий, вызванных эпидемией коронавируса в мире, оказался в очень сложном положении. Более месяца там не принимают гостей, очень многие его жители в буквальном смысле выживают. Это в интервью «ГТРК Алтай» подтвердил заместитель генерального директора холдинга «Курорт Белокуриха» Олег Акимов. По его словам, чтобы хоть как-то заработать деньги на текущую жизнь и заработную плату, сотрудникам приходится продавать на вынос колбасу, напитки, охлаждённое мясо — всё то, что является собственной продукцией, которую делали для отдыхающих.

«У нас открыт магазин прямо в управлении. В кафе «Барон фон Альбрехт» продаются блюда на вынос. Открыли магазин хлеба у хлебопекарни. Ещё стряпаем пельмени и вареники… Текущая ситуация такая. Мы в простое, но работаем», — заявил Олег Акимов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 31 марта Алтайский край, как и многие другие российские регионы, перешёл в режим самоизоляции. В соответствии с распоряжением российского правительства, в Белокурихе закрыли санатории. По свидетельству местного фотографа Виталия Джазатора, граждане, отчаявшись от безденежья, готовы даже заболеть COVID-19, чтобы получить льготы и отсрочки.

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