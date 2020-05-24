Лондон, , 14:05 — REGNUM Британский автопроизводитель Mini (принадлежит концерну BMW) сделал спецверсию Oxford Edition в период пандемии коронавируса доступной для всех желающих. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Ранее модель Oxford Edition продавалась только британским студентам и военным. При этом относительно недорогая модель имела список оборудования, который обычно увеличивает начальную цену авто на тысячи долларов.

Теперь стоимость Countryman Oxford Edition стартует с отметки 25,9 тыс. долларов, что на 3 тыс. долларов меньше по сравнению с классическими моделями.

Напомним, в начале мая 2020 года на российском авторынке почти вся линейка автомобилей премиального бренда Mini подорожала на 1,6 — 4,8%.

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