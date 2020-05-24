Москва, , 14:12 — REGNUM Компания по добыче крабов ООО «Монерон», связанная с телеведущей Ксенией Собчак, исключена из списка системообразующих. Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что 20 мая «Монерон» исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Министерства сельского хозяйства, а на следующий день — из перечня Министерства экономики.

По данным источника издания, компанию исключили из списка системообразующих в связи с решением правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики.

Напомним, ранее «Ведомости» сообщали, что «Монерон» включили в список системообразующих компаний по просьбе матери телеведущей — члена Совета Федерации от правительства Тувы Людмилы Нарусовой.

Собчак планировала приобрети крупные доли в двух компаниях, которые занимаются добычей краба — ООО «Монерон» и ООО «Курильский Универсальный Комплекс». Однако регистрация перехода доли в этих компаниях к Собчак была заблокирована судом. Оказалось, что компании фигурируют в различных уголовных делах и подозреваются в махинациях .

Сенатор Нарусова написала письмо председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой разобраться в ситуации с арестом имущества компании.

Сейчас в Совете Федерации решают вопрос о том, насколько этично поступила сенатор Нарусова и не нарушила ли она положение о конфликте интересов.

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