Сеул, , 13:27 — REGNUM Южнокорейские компании Samsung Electronics и LG Electronics возобновили работу своих заводов, расположенных за рубежом и приостановленных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, с 7 мая компания Samsung Electronics возобновила работу завода по производству смартфонов в городе Ноида, а с 14 мая — завод по производству бытовой электроники в Ченнаи.

LG Electronics также запустила свои индийские заводы. С 17 мая работу возобновил завод по производству бытовой техники в Пуне штат Махараштра, с 21 мая — завод в Ноиде штат Уттар-Прадеш.

Отмечается, что заводы, расположенные в США и странах Европы, возобновили производства в конце апреля и начале мая соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года более одной тысячи представителей южнокорейский компаний, среди которых LG Chem, LG Display, Samsung Electronics, Samsung SDI, Samsung Display, прибыли в Китай.