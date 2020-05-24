Чита, , 13:15 — REGNUM В Забайкальском крае удалось значительно снизить цену защитных масок, спрос на которые возрос в связи с эпидемией коронавируса. Как сообщает официальный сайт региона, это произошло после того, как министерству экономического развития Забайкалья удалось наладить контакты с оптовиками.

Теперь одна из крупных торговых сетей Читы начала продавать одноразовые лицевые маски по 16 рублей, хотя ещё в апреле апреле одноразовая трехслойная маска в супермаркете Читы стоила почти 40 рублей.

«С 24 мая маски по 16 рублей будут и во всех розничных магазинах районов края. Поставка масок в районы продолжится и на следующей неделе», — заявил зампред правительства региона Александр Бардалеев. По его словам, цены на многоразовые маски каждое предприятие устанавливает самостоятельно. Они варьируются от 50 до 200 рублей за штуку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только за 24 мая в Забайкалье выявлено 59 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных носителей составляет уже 817, из них 12 — погибли.

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