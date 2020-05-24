Пекин, , 12:33 — REGNUM Сектор мобильных игр в Китае продолжил стремительно расти в апреле текущего года, в связи с чем месячная выручка данной сферы выросла на 24,4% в годовом исчислении, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Выручка рынка онлайн-игр достигла почти 16 млрд юаней (около $2,26 млрд) в прошлом месяце, говорится в данных Представленных институтом CNG. Рост достиг своих рекордных высот за все время в апреле текущего года, несмотря на падение число пользователей после того, как сидевшие ранее на самоизоляции граждане вышли на работу.

Ранее, судя по имеющемся данным о выручке с продаж на рынке мобильных игр Китая, показатель этот достиг 151,37 млрд юаней в 2019 году, что на 13% больше, чем годом ранее.