Сеул, , 12:09 — REGNUM Предполагается, что во втором квартале 2020 года операционная прибыль 128 крупнейших компаний Южной Кореи достигнет отметки 21,6 трлн вон (~$17,4 млрд). Об этом 24 мая сообщает KBS со ссылкой на данные финансовой компании FnGuide.

Согласно опубликованным данным, общий объём продаж также сократится до 327,6 трлн вон (~$264 млрд), а чистая прибыль — 16,2 трлн вон (~$13 млрд).

Эксперты считают, что в связи с пандемией коронавируса 84 из 128 компаний могут зафиксировать снижение операционной прибыли. Операционная прибыль компании Samsung Electronics может составить 6,3 трлн вон (~$5 млрд), что на 3,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что в первом квартале текущего года операционная прибыль 592 компаний, чьи акции торгуются на бирже, составила 19,4 трлн вон (~$15,6 млрд), что на 31,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль также сократилась на 47,8%, до 11,03 трлн вон (~$8,8 млрд).