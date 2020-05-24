Сеул, , 11:24 — REGNUM Более 1 тыс. представителей южнокорейских компаний смогли въехать в Китай. Об этом 24 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, 3 мая в китайский город Нанкин провинции Цзянсу прибыли 250 специалистов технических отделов LG Chem и LG Display, 10 мая — в Тяньцзинь 215 специалистов Samsung SDI, Samsung Electro-Mechanics и Samsung Display, 20 мая — в Гуанчжоу 170 специалистов LG Display, 21 мая — в Яньчэн провинции Цзянсу 120 специалистов SK Innovation, 22 мая — в Сиань провинции Шэньси около 300 специалистов Samsung Electronics и Samsung SDI.

Напомним, что 29 апреля представители двух стран договорились о внедрении системы, которая позволяет ускорить процедуру въезда для бизнесменов и представителей предприятий.