Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Компания Worldwide Auctioneers собирается в сентябре 2020 года продать в США коллекцию моделей Ford, имеющих кузов из нержавеющей стали. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Уникальная коллекция состоит из Ford Deluxe 1935 года, Thunderbird 1960 года и Lincoln Continental Convertible 1967 года выпуска.

Отмечается, что созданием этих автомобилей Ford занимался совместно с металлургической компанией Allegheny Ludlum. Для популяризации нового вида стали из неё были изготовлены шесть седанов Ford Deluxe. Нержавейка рекламировалась компаниями как долговечный металл, который нет необходимости красить. Однако из-за большой стоимости такого металла его не стали применять в массовом выпуске моделей.

Все нержавеющие седаны были передали главам Allegheny Ludlum. На данный момент остались лишь четыре Ford Deluxe с кузовом из нержавеющей стали.

Стоимость коллекции пока не сообщается.

Напомним, в октябре 2020 года на аукционе Sotheby’s в Лондоне выставят на торги коллекцию из 240 редких автомобилей Наджиба Хана, который является учредителем и генеральным директором фирмы Interlogic Outsourcing. Сейчас он осуждён за махинации с налогами.

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