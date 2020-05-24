Брянск, , 11:00 — REGNUM Самое большое производство не только в России, но и Европе, начнёт свою работу с 25 мая в Почепском районе Брянской области, сообщает региональный оперативный штаб. Завод сможет выпускать до четырёх миллионов медицинских масок в сутки.

Производство будет организовано по полному циклу. Предприятие будет изготавливать не только маски, но и фильтрующие мембраны. В тестовом режиме завод начнёт работу с 25 мая, а после выхода на проектную мощность здесь смогут выпускать до четырёх миллионов медицинских масок в сутки. Средняя заработная плата составит более 32 тысяч рублей.

«Мы завершаем первый этап строительства и реконструкции участка по производству нестерильных масок. Пришло оборудование из Китая — 20 производственных и 20 упаковочных линий. Мы завершили строительство первого цеха на четыре тысячи квадратных метров. Всего реконструкции и строительству подлежит порядка 19 тысяч квадратных метров. Брянская область получит крупнейшее производство по своей мощности», — рассказал генеральный директор ФГУП «Московский эндокринный завод» Михаил Фонарев.

Комплекс по выпуску медицинских масок строят на базе филиала «Почеп» ФГУП «Московский эндокринный завод» по заказу Минпромторга России.