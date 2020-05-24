Брянск, 24 мая 2020, 11:00 — REGNUM Самое большое производство не только в России, но и Европе, начнёт свою работу с 25 мая в Почепском районе Брянской области, сообщает региональный оперативный штаб. Завод сможет выпускать до четырёх миллионов медицинских масок в сутки.
Производство будет организовано по полному циклу. Предприятие будет изготавливать не только маски, но и фильтрующие мембраны. В тестовом режиме завод начнёт работу с 25 мая, а после выхода на проектную мощность здесь смогут выпускать до четырёх миллионов медицинских масок в сутки. Средняя заработная плата составит более 32 тысяч рублей.
Комплекс по выпуску медицинских масок строят на базе филиала «Почеп» ФГУП «Московский эндокринный завод» по заказу Минпромторга России.