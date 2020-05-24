Москва, , 09:59 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов, сообщили 24 мая в пресс-службе правительства.

Отмечается, что поддержку получат те регионы, в которых налоговые и неналоговые поступления в связи с пандемией коронавируса на 1 мая оказались ниже поступлений за два предыдущих года.

При этом сам размер дотации будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на выплаты семьям с детьми в размере 5 тыс. и 10 тыс. рублей. По словам премьер-министра, заявления на выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет поданы на почти 11 млн детей.

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