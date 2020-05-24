Пекин, , 09:26 — REGNUM Товарооборот между КНДР и Китаем, сократившийся из-за коронавируса, постепенно восстанавливается. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенного управления Китая.

Согласно опубликованным данным, в апреле 2020 года товарооборот между странами составил $24 млн, что на 28,7% больше по сравнению с мартом текущего года.

Известно, импорт китайских товаров в Северную Корею за месяц вырос на 20,8%, до $21,79 млн, а экспорт КНДР в Китай — на 258,1%, до $2,2 млн.

Отмечается, что в апреле товарооборот между КНДР и Китаем составил одну десятую показателя за апрель прошлого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Организация Объединённых Наций (ООН) собрала около $1,3 млн на оказание помощи КНДР в борьбе с коронавирусом.

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