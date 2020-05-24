Москва, , 08:57 — REGNUM По итогам апреля 2020 года на вторичном рынке России продажи электромобилей составили 299 экземпляров, что на 5% выше уровня перепродаж апреля 2019 года. Об этом 24 мая сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Лидером продаж на вторичном рынке электрокаров в апреле нынешнего года стала модель Nissan Leaf. Это авто поменяло своих хозяев 289 раз, что составляет 97% объема перепродаж на этом рынке.

Второе место среди популярных на вторичном рынке электрокаров занимает модель Jaguar I-Pace. В отчётный период данное авто здесь приобрели трое автолюбителей. Третье место делят между собой Mitsubishi i-MiEV и Tesla Model S. Их было продано по два экземпляра. ед.).

Далее в модельном рейтинге подержанных электрокаров идут: BMW i3, Hyundai Ioniq и Lada Ellada. Эти авто были перепроданы по одному разу.

Напомним, по итогам апреля текущего года в РФ было куплено 24 новых электрокара — на пять единиц больше, чем было приобретено автолюбителями в марте.

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