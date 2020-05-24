Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Американская компания Google работает над сквозным шифрованием во встроенном приложении для обмена сообщениями на смартфонах с операционной системой Android. Об этом сообщает The Verge.

Google Messages является стандартным приложением на Android-смартфонах для обмена SMS-сообщениями. С 2018 года это приложение также поддерживает передачу сообщений с помощью системы Rich Communication Services (RCS), предложенной для замены устаревающей технологии SMS.

В тестовой сборке Google Messages v. 6.2 специалисты обнаружили строки кода, свидетельствующие о работе над введением сквозного шифрования при передаче сообщений через RCS. При этом способе защиты данных доступ к сообщениям получают только участвующие в общении стороны.

В случае введения этой системы такие доступ к таким сообщениям не смогут получить третьи лица, включая операторов мобильной связи. Издание отмечает, что такая технология защиты данных уже используется в iMessage — основной службе обмена сообщениями iOS-устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года компания Google добавила в Android Messages функцию защиты от спама.

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