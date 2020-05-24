Сеул, , 08:17 — REGNUM В Южной Корее по-прежнему сохраняется бойкот потребительских товаров из Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы.

Согласно опубликованным данным, в апреле 2020 года импорт потребительских товаров из Японии сократился на 37,2%, до $249,62 млн.

Известно, что в январе импорт сократился на 35,9%, в феврале — на 14,9%, в марте — на 17,7% в годовом исчислении.

Отмечается, что импорт пива сократился на 87,8%, до $630 тыс., сакэ — на 55,7% автомобилей — на 58,7%, до $62,13 млн.

Кроме того, импорт клюшек для гольфа сократился на 48,8%, косметики — на 43,3%, мотоциклов — на 53,4%, шариковых ручек — на 51%, игрушек — на 47,6%, товаров для рыбалки — на 37,8%.

Напомним, что бойкот японских товаров и услуг начался в знак протеста против решения Японии исключить Южную Корею из «белого списка» и ограничить экспорт высокотехнологичных материалов, необходимых в полупроводниковой промышленности.