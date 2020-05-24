Барнаул, , 08:13 — REGNUM Официальный дилер Mazda компания «АлтайАвтоЦентр» открыла в Барнауле новый автоцентр японской марки. Об этом сообщает пресс-служба «Мазда Мотор Рус».

Стоит отметить, что этот дилерский центр стал первым для японского бренда в Алтайском крае.

Ещё в январе текущего года «АлтайАвтоЦентр» стал официальным партнером компании Mazda в регионе, а в феврале он начал сервисное обслуживание машин и продажу запасных частей. Реализация новых машин Mazda стартовала после полной модернизации здания и шоу-рума в соответствии со стандартами автокомпании.

Планируется, что до конца 2020 года дилеры автоцентра продадут 100 машин Mazda. Стоит отметить, что на данный момент дилерская сеть Mazda в РФ состоит из 66 центров в 46 городах.

Напомним, в апреле текущего года российские автолюбители приобрели 739 машин Mazda, что на 67% меньше, чем годом ранее.

Напомним также, что в 2019 финансовом году чистая прибыль компании Mazda уменьшилась на 81% и составила 12,13 млрд иен (около 113,3 млн долларов).

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