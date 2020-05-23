Курган, , 21:52 — REGNUM Курганские предприятия малого и среднего бизнеса получили более 24 млн рублей госсубсидии на зарплату сотрудникам. Об этом сообщил заместитель губернатора Курганской области по экономике Владимир Архипов.

По данным налоговой службы под федеральную поддержку в Курганской области попадают 6 904 предпринимателя с общим числом работников 16 331. Для получения этой меры федеральной поддержки от курганских предпринимателей поступило в обработку более 2 394 заявления.

Безвозмездная финансовая помощь оказывается предприятиям отраслей, наиболее пострадавшим от ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Субсидия рассчитывается таким образом: 12 130 рублей на каждого работника и на самого индивидуального предпринимателя.