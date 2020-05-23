Рига, , 21:28 — REGNUM Центральное Статистическое Управление (ЦСУ) Латвии сообщило о самом большом сокращении уровня занятости за последние 10 лет, пишет портал LSM.

В I квартале 2020 в Латвии были трудоустроены 902,1 тыс. человек, или 64,7% всего населения в возрасте от 15 до 74 лет. Пандемия COVID-19 сократила уровень занятости на 0,7%, в сравнении с последним кварталом 2019, что является наибольшим показателем с 2010 года. Всего было ликвидировано 11 000 рабочих мест.

12% всех занятых, или 108 тысяч человек работали неполный рабочий день, против 9,4% годом ранее. Это на 34,8%, или 27,9 тысячи человек, больше, чем за аналогичный период 2019. Больше от потери работы пострадала самая активная возрастная группа с 35 до 44 лет.