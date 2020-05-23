Рига, , 21:27 — REGNUM Центральное статистическое управление (ЦСУ) Латвии в I квартале 2020 года провело исследование доходов населения, в котором приняло участие 3,8 тысячи домохозяйств, где проживало 6,6 тысячи человек в возрасте от 15 до 74 лет, пишет портал nra.lv.

25,4% опрошенных получали после уплаты налогов до 450 евро в месяц, при уровне бедности в стране 367. Однако, это на 3,6% процентных пункта меньше, чем в 2019 году, когда ЦСУ проводило аналогичный опрос.

14,9% опрошенных, или 117,1 тысячи человек в пересчёте на общий объём рынка труда получают минимальную заработную плату или ещё меньше. В 2020 она составляет 430 евро. Наибольшее число людей, получающих минимальную зарплату, — 22,9% — проживают в Видземе. Чуть ниже показатель в Латгалии — 22,4%.

Зарплата 33,7% опрошенных колеблется в диапазоне от 450,01 до 700 евро, 28,9% получают от 700,01 до 1400 евро, свыше 1400,01 евро — 6,3%.