Лондон, , 18:22 — REGNUM Корпорация Jaguar Land Rover запросила у Департамента по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании крупный пакет помощи, 23 мая передает Sky News.

По информации Sky News, речь идет о запросе на временное государственное финансирование на сумму более £1 млрд ($1,22 млрд).

Официального подтверждения информации от Jaguar Land Rover и правительства Великобритании пока нет.

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